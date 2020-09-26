Байден пригрозил России последствиями за «вмешательство» в выборы

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден предупредил, что в случае его победы на президентских выборах Россию ждут последствия за возможное вмешательство в выборный процесс, передает Интерфакс.
«Я обещаю вам, что будут последствия. Если я выиграю, это будет иметь последствия за вмешательство в наш суверенитет», — сказал он.
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на данные разведки США, сообщила о том, что Россия попытается оказать влияние на предстоящие американские выборы, чтобы помочь переизбраться Дональду Трампу на новый президентский срок (aif.ru)