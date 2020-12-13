Байден представил новых членов своего кабинета

Еще пять новых членов кабинета представил 12 декабря Джо Байден, который, по предварительным данным, выиграл выборы и стал новым президентом США. Три чиновника возвращаются в министерские кресла, пишет «Московский комсомолец».

Они уже занимали посты при Бараке Обаме. Это министр сельского хозяйства Тим Вилсак, экс-глава аппарата Белого дома, а теперь министр по делам ветеранов Денис МакДона и бывший представитель США в ООН, а ныне президентский советник по внутренней политике Сьюзан Райс.

Среди новичков в команде Байдена Марсия Фадж — она возглавит Министерство жилищного строительства и городского развития. Кэтрин Тай станет торговым представителем США. Команда почти собрана. Вакантным останется лишь место генерального прокурора.

Основную задачу, которую ставит перед министрами и советниками Джо Байден, — сделать так, чтобы правительство работало для людей.