Президент Джо Байден намерен в 2022 году увеличить оборонный бюджет США до 773 миллиардов долларов. По сравнению с 2021 годом рост расходов на оборону составит 9,8 процента, однако из-за высокой инфляции он фактически будет не таким значительным. С учетом других статей бюджета общий объем расходов на национальную безопасность превысит 800 миллиардов долларов.

Байден призвал Конгресс одобрить «самую крупную инвестицию в безопасность в истории» США. По его словам, американская армия должна оставаться самой боеспособной, с самым высоким уровнем подготовки и лучшим вооружением в мире. В оборонном бюджете также предусмотрено выделение 6,9 миллиарда долларов на поддержку НАТО и усиление военного сдерживания в Европе. Число военнослужащих армии США должно статься прежним — около 1,3 миллиона солдат. (DW)