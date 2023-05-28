Президент США Джо Байден подтвердил, что договорился с конгрессом и в частности с переговорной группой спикера Палаты представителей Кевина Маккарти о предотвращении дефолта, сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление Байдена.

«Сегодня вечером мы со спикером [Палаты представителей Кевином] Маккарти достигли принципиального соглашения по бюджету <…> И это соглашение — хорошая новость для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономической рецессии», — заявил Байден.