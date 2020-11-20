Байден победил в Джорджии даже после пересчета голосов

Джорджия пересчитала голоса на президентских выборах в США и снова признала победу демократа Джо Байдена, сообщил CNN.

Госсекретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что результаты пересчета почти не отличаются от автоматической обработки.

Это означает, что Байден получил 16 голосов выборщиков и победил на выборах.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. (Газета.Ру)