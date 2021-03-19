Байден ответил на предложение Путина о диалоге

Глава администрации США Джо Байден заявил в ответ на предложение президента России Владимира Путина о диалоге, что контакты между двумя лидерами на каком-то этапе в обозримой перспективе состоятся.

«Уверен, что мы на каком-то этапе переговорим», — сказал Байден в пятницу журналистам в Белом доме, имея в виду контакт с Путиным.

Путин ранее предложил Байдену провести открытый диалог в прямом эфире уже в пятницу или в понедельник. «Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем в понедельник», — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия-24» в четверг. «Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны время, я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение министерству иностранных дел», — указал Путин. Он подчеркнул, что такой контакт с Байденом может состояться «при условии, если это будет прямой, честный разговор, по сути, в прямом эфире».