Байден оговорился в фамилии Путина

Президент США Джо Байден во время выступления с речью по вопросам, связанным с Россией, оговорился в фамилии российского лидера Владимира Путина. Запись опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Я также ясно дал понять президенту Клутину… Путину, что Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в своей поддержке союзников и партнеров в Европе», – заявил американский лидер.

Кроме того, Байден в ходе выступления чуть не перепутал слова «эскалация» и «вакцинация».

«Соединенные Штаты не стремятся к запуску цикла вакци… эскалации и конфликта с Россией», – заверил глава государства.