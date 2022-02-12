Президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» России в Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран Евросоюза и НАТО пишет Politico.

Несколько официальных лиц в США подтвердили это заявление президента. Уточняется, что Вашингтон предупредил союзников, будто непосредственно наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

Однако, пишет издание, европейцы отнеслись к предупреждению с долей скепсиса. Представители ЕС дали понять, что иначе интерпретируют данные разведки и «отказываются покупать» слух о нападении.

Тем не менее, после переговоров ряд стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину в ближайшее время. Южная Корея запретила соотечественникам посещать территорию кризисного государства с 13 января. Великобритания объявила об эвакуации сотрудников посольства, также стало известно о намерении США вывезти своих дипломатов (lenta. ru)