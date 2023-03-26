Президент США Джо Байден подписал в воскресенье распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации в Миссисипи из-за обрушившихся на штат торнадо и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

«Ранним воскресным утром президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям <…> местных властей по ликвидации последствий на территориях, пострадавших от <…> торнадо в период с 24 по 25 марта 2023 года», — говорится в сообщении.

Распоряжение Байдена предполагает помощь властям Миссисипи со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.