Президент США Джозеф Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в нежелании мирно передать власть в стране, что закончилось штурмом Капитолия в прошлом году, сообщила газета The New York Times.

«Впервые в нашей истории президент не просто проиграл выборы, он попытался предотвратить мирную передачу власти, когда буйная толпа ворвалась в Капитолий», — заявил Байден в речи по случаю годовщины штурма Капитолия.

Трамп ответил на это, обвинив Байдена в попытках отвлечь общественность от собственных политических неудач.

«Этот политический театр — это просто отвлечение внимания от того факта, что Байден полностью провалился. Байден усердно работает над тем, чтобы оттенить свою некомпетентную работу. Все, чего он касается, превращается в неудачу», — отметил бывший президент США, чьи слова передает пресс-служба политика. (Газета.ру)