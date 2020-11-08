Байден обратился к нации и обозначил приоритеты

Джо Байден заявил об убедительном преимуществе на выборах президента США.

«Люди нашей страны высказались: они дали нам чистую, убедительную победу», — сказал Байден в обращении к нации.

Как передает РИА Новости, он добавил, что получил голосов более, чем какой-либо из предыдущих американских лидеров. По словам демократа, его поддержали 74 миллиона граждан.

Кроме того, Байден обозначил приоритеты своей политики: борьба с COVID-19, экономика, климат и противостояние расизму.

«Американцы призвали нас задействовать силы, представляющие достоинство и честность, силы науки и надежды ради великих битв нашего времени. Битвы за контроль над вирусом. Битвы за построение процветания, битвы за обеспечение здравоохранения в ваших семьях, битвы за расовую справедливость и искоренение системного расизма в нашей стране, битвы за спасение климата», — сказал он.

Помимо этого, политик заявил о необходимости «восстановить достоинство, защитить демократию» и обеспечить равные возможности для граждан.

Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что на выборах победил кандидат от демократов. Действующий президент заявил, что его соперника пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.

Трамп утверждает, что Байден намерен учесть все голоса, включая «мошеннически поданные». Президент пообещал, что не остановится, пока «американский народ не получит честный подсчет голосов», и заявил о подготовке исков в суд для защиты своей позиции.

Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.