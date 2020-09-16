Байден обещал после избрания президентом США развить соглашения ОАЭ и Бахрейна с Израилем

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден обещает в случае своего избрания упрочить соглашения о нормализации отношений между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном. Об этом говорится в заявлении, размещенном во вторник на его сайте.

Демократ положительно отозвался о шагах ОАЭ и Бахрейна по нормализации отношений с еврейским государством. «Хорошо, когда остальные на Ближнем Востоке признают Израиль и даже приветствуют его в качестве партнера. Администрация Байдена и [кандидата от демократов в вице-президенты США Камалы] Харрис разовьет эти действия, будет убеждать другие народы последовать данному примеру и станет работать над преобразованием укрепляющихся связей в прогресс в направлении сосуществования двух государств и укрепления стабильности и мира в регионе», — отметил он.(ТАСС)