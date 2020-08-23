Байден не прочь поработать президентом два срока

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден в случае победы на выборах готов пойти на второй срок. Об этом сообщает ABC, передает Gazeta.ru.

«Я думаю, это обоснованный вопрос, который допустимо задать любому человеку старше 70 лет, здоровы ли они и готовы ли, … но я могу лишь сказать американцам: вы увидите», — сказал политик.

Он подтвердил, что готов находиться на посту главы государства в течение 8 лет.

Телеканал уточняет, что в случае победы на выборах на момент инаугурации Байдену будет 78 лет.