Байден назвал позором для США поведение Трампа на дебатах

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден считает, что поведение действующего лидера Дональда Трампа на предвыборных дебатах стало позором для США, пишет ТАСС.

«Я думаю, что то, как вел себя президент США, — это просто национальный позор», — сказал Байден.

29 сентября в университете Case Western Reserve в Кливленде состоялся первый раунд дебатов кандидатов в рамках подготовки к президентским выборам в США в 2020 году. Трамп неоднократно перебивал Байдена и вступал в перепалки с модератором. Байден, в свою очередь, посоветовал Трампу «заткнуться» и назвал его клоуном и лжецом.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.