Байден настаивает на дебатах с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил готовность к дебатам с президентом Дональдом Трампом после того, как его соратница по партии спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступила против таких дебатов.

«Нет… Я собираюсь дебатировать с ним… Я буду факт-чекером (проверяющим факты) на сцене во время дебатов с ним», — сказал Байден в четверг в эфире телеканала MSNBC

Ранее в этот же день Пелоси, выступая против дебатов, аргументировала это тем, что Трамп, по ее мнению, будет вести себя недостойно президента. Как сообщает издание The Hill, ее заявление прозвучало не фоне сообщений о дискуссиях в стане демократов об отсутствии необходимости в дебатах, потому что по опросам Байден лидирует.