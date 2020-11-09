Байден направил запрос о признании его избранным президентом

Представители предвыборного штаба демократа Джозефа Байдена направили запрос в надзорное управление американской администрации о признании его избранным президентом США, сообщает телеканал Fox News.

Так, телеканал ссылается на заявление, которое поступило в Управление общих служб США.

В документе указано, что «победа Джо Байдена на выборах получила независимое подтверждение» и демократы рассчитывают на «безотлагательное признание Джо Байдена и Камалы Харрис избранными президентом и вице-президентом».

В свою очередь, газета Politico привела ответ директора управления Эмили Мерфи. Чиновник заявила, что Байден все еще не признан избранным президентом и с официальным ответом управления придется повременить.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены. (Gazeta.ru)