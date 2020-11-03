Байден намерен обратиться к нации в качестве нового лидера

В случае, если СМИ объявят о победе на выборах кандидата в президенты США Джо Байдена, он планирует обратиться к нации в качестве нового лидера, даже если президент Трамп продолжит борьбу в суде. Об этом пишет Axios.

Портал отмечает, что если Байдена объявят победителем, он начнет формировать свое правительство.

«Советники Байдена усвоили урок 2000 года, когда Эл Гор сдерживался, пока Джордж Буш объявил о победе на этих спорных выборах, заставив демократа занять оборонительную позицию, в то время как Буш действовал как победитель», — говорится в сообщении. (gazeta.ru)