Президент США Джо Байден в понедельник на встрече с японским премьер-министром Фумио Кисидой заявил о твердой приверженности США защите Японии и готовности вместе противостоять нынешним и будущим вызовам. Кадры начала встречи показало национальное общественное телевидение, передает ТАСС.

«Мне приятно быть здесь с вами, чтобы продолжить наши обсуждения того, как Япония и США могут использовать наш союз в качестве позитивной силы не только в регионе, но и в мире. Союз США и Японии уже давно является краеугольным камнем мира и процветая в регионах Индийского и Тихого океанов. И США по-прежнему в полной мере привержены защите Японии, мы вместе справимся с вызовами сегодня и в будущем», — заверил американский лидер.

«Позднее сегодня мы запустим [многостороннюю] рамочную договоренность по экономическому и торговому взаимодействию и сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе, целью которой является расширение нашего сотрудничества с другими странами региона и обеспечение конкретных выгод жителям регионов Индийского и Тихого океанов», — добавил глава вашингтонской администрации.

Япония и США должны лидировать в мире для осуществления принципа «открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона», — сказал в приветственном слове перед началом переговоров с президентом США Джо Байденом в расширенном составе сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Рад приветствовать президента Байдена с его первым визитом в Японию в этом качестве. Нынешний визит демонстрирует, что каковы бы ни были обстоятельства, США усиливает участие в вопросах Индо-Тихоокеанского региона… Именно в такие времена Япония и США должны лидировать в мире для реализации основанного на превосходстве закона (принципа) свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. В этой связи я надеюсь, что визит президента Байдена в Японию и двусторонний японо-американский саммит будет значимым», — сказал Кисида.

Встрече с участием делегаций предшествовала личная беседа двух лидеров, на которой присутствовали только переводчики.

Как ожидается, в ходе двусторонней встречи лидеры обсудят вопросы укрепления американо-японских союзнических отношений с учетом ситуации вокруг Украины и усиления присутствия Китая в регионе. Стороны отметят общий подход к проблемам обеспечения безопасности в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе, подчеркнут важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и призовут Китай к большей ядерной прозрачности и присоединению к сокращению ядерных вооружений.

Кроме того, ожидается, что лидеры двух стран выступят за расширение сотрудничества в таких областях как высокие технологии, освоение космоса, работа над новым поколением полупроводников.