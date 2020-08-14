Байден и Трамп поспорили из-за масок

Бывший вице-президент Джо Байден призвал немедленно ввести обязательное ношение масок по всей стране на следующие три месяца, чтобы защитить американцев от коронавируса, сообщает Голос Америки.

Однако президент Дональд Трамп настаивает, что это посягательство на личные свободы граждан.

«Послушайте, это Америка. Будьте патриотом. Защитите своих сограждан. Активизируйте усилия. Сделайте то, что нужно», – заявил Байден. – Давайте введем обязательное ношение масок по всей стране прямо сейчас».

Трамп ответил Байдену на вечерней пресс-конференции, заявив: «Мы хотим иметь определенную свободу. В этом наша суть».

Он добавил, что Байден не уточнил, какими полномочиями обладает президент для введения такого правила или как федеральные правоохранительные органы могут обеспечить его соблюдение.