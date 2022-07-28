Президент США Джо Байден и глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин начали телефонные переговоры. Об этом сообщили 28 июля в Белом доме.

«Звонок президента Байдена с главой КНР Си Цзиньпином начался в 8:33 по восточному времени», — говорится в сообщении.

О предстоящих телефонных переговорах Байдена и Си Цзиньпина рассказало 27 июля агентство Bloomberg. Тогда координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден в ходе разговора планирует обсудить с Си Цзиньпином в том числе ситуацию вокруг Украины и обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе.