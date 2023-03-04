США и Германия идут рука об руку в отношении поддержки Украины, заявил президент США Джо Байден, выступая на встрече с журналистами в Белом доме вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Главными на переговорах стали вопросы усиления поддержки Украины, а также опасения по поводу возможного начала китайских поставок вооружения в Россию. Об этом говорится в публикации на сайте «Голоса Америки».

Встреча носила приватный характер. Байден и Шольц разговаривали наедине более часа, сообщил высокопоставленный представитель администрации агентству Reuters. Байден приветствовал решение Германии увеличить военные расходы и отказаться от российских энергоносителей. Шольц отметил важность демонстрации того, что союзники будут поддерживать Киев «столько, сколько потребуется, и столько, сколько необходимо».

Также обсуждались действия в случае китайских поставок оружия России. Ранее сообщалось, что Вашингтон начал обсуждение санкций в отношении Китая, если тот будет поставлять России оружие. Вместе с тем в Белом доме заявили, что не видят признаков того, что Китай принял решение по этому вопросу. Представитель Евросоюза сказал, что если Китай начнёт поставки оружия России, это станет «абсолютной красной чертой», и ЕС ответит санкциями.

Китай является главным торговым партнёром Германии, и европейские страны, как правило, проявляют большую, чем США, осторожность в отношении Пекина. Однако есть признаки, что это может поменяться по мере обострения глобального соперничества. (svoboda.org)