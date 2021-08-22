Американская администрация считает, что у США в настоящий момент есть достаточное военное присутствие в аэропорту Кабула, чтобы обеспечивать безопасность эвакуации, однако президент страны Джо Байден в воскресенье вновь проконсультируется с Пентагоном по поводу необходимости отправки дополнительных сил. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу NBC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«В данный момент, как мы считаем, у нас достаточно сил на месте, однако каждый день президент спрашивает военное командование, в том числе тех, кто находится в аэропорту, и тех, кто находится в Пентагоне, нужны ли им дополнительные ресурсы, дополнительные силы. Пока что ответ был «нет», но он спросит еще раз сегодня», — сказал Салливан, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли администрация возможность отправки дополнительных сил в Кабул для усиления безопасности аэропорта.

В пятницу Байден сообщил, что в настоящий момент в аэропорту Кабула находятся порядка 6 тыс. американских военнослужащих. (ТАСС)