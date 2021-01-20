Байден и Харрис провели смотр войск у Капитолия

Вступивший на должность президента США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис провели смотр войск на ступенях Капитолия в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Байдена и Харрис сопровождали их супруги Джилл Байден и Дуг Эмхофф.

Перед политиками прошел небольшой парад родов войск Соединенных Штатов, а также колонна солдат в форме времен Войны за независимость (1775 — 1783 гг.).

После смотра президент и вице-президент направились на Арлингтонское кладбище, где возложат цветы к могиле неизвестного солдата.

Ранее лидер Демократической партии, 78-летний Джо Байден стал 46-м президентом США. Он опередил на президентских выборах в ноябре прошлого года своего предшественника республиканца Дональда Трампа. Церемония инаугурации Байдена прошла традиционно в Капитолии в Вашингтоне в среду, 20 января.