Введение нового пакета антироссийских санкций объявит президент США Джозеф Байден.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как уточнила официальный представитель американской администрации, Байден объявит о санкциях в пятницу, 24 февраля в ходе виртуальной встречи с лидерами стран G7 и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что санкции будут объявлены всеми странами G7.

Ожидается, что под санкции попадут около 200 физических и юридических лиц, в том числе губернаторы ряда регионов России и члены семей «российских правительственных служащих». По данным Wall Street Journal санкции затронут юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом.