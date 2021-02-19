Байден готов к переговорам по иранской сделке

США готовы вернуться к переговорам по ядерной программе Ирана в формате «5+1» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия). Об этом объявил американский президент Джо Байден, пишет ТАСС.

«Мы заявили, что мы готовы возобновить участие в переговорах с «5+1» по иранской ядерной программе», — сказал он.

Ранее в США заявили, что надеются на сотрудничество с Россией по иранской «ядерной сделке».

В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года занимавший пост президента США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе американской стороны из сделки.