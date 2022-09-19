Действующий президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS сказал, что так и не принял «твердого решения» о переизбрании на второй срок, но намерение такое есть.

«Начнем с того, что мое намерение — вновь баллотироваться, но это только намерение. Но что касается твердого решения, что я буду вновь баллотироваться, это мы еще посмотрим», — сказал глава США, добавив, что делает и будет делать свою работу и «в разумные временные рамки» после избирательного цикла.

«Переходя в следующий год, я вынесу суждение, что делать», — объявил Байден.