Президент США Джо Байден признал, что жителям Соединенных Штатов придется какое-то время жить с высокой инфляцией. Об этом сообщили в пресс- службе Белого дома , пишет ТАСС.

Вместе с тем американский лидер выразил уверенность, что постепенно показатели инфляции снизятся. «Мы будем жить с инфляцией какое-то время. Постепенно она снизится, но какое-то время мы будем с ней жить», — анонсировал Байден.

Кроме того, он затронул ситуацию на Украине, добавив, что она также будет означать для граждан США рост цен. Он уточнил, что в настоящее время в стране выросли цены на нефть, бензин и продовольственные товары.

Ранее стало известно, что по итогам мая годовая инфляция в Соединенных Штатах выросла до 8,6 процента и стала максимальной с прошлого века, побив рекорд декабря 1981 года. Самым серьезным ударам подверглись секторы недвижимости, транспорта и продовольствия.

В свою очередь, Байден назвал инфляцию «подлинным вызовом» для жителей страны, возложив вину за нее на Россию. По словам президента США, в настоящее время американцы платят «путинский налог» на топливо и продукты (lenta. ru)