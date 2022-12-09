Хатаинский районный суд 9 декабря вечером арестовал общественного активиста Бахтияра Гаджиева на период следствия на 1 месяц 20 дней, сообщил журналистам его адвокат Агиль Лаидж.

Активист признан виновным по статьям Уголовного кодекса о хулиганстве 221 и 289 (не уважение к суду). Ему грозит до 3-х лет лишения свободы.

Выступая в суде, Гаджиев отверг предъявленные обвинения, заявил, что его преследуют за политическую деятельность, включая критику властей на международных форумах.

Защита не согласна с решением суда и намерена подать апелляционную жалобу на арест. (Turan)