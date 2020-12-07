Бахрам поздравил народ Израиля и сделал подарок детям

10 декабря начинается замечательный еврейский праздник Ханука. Он будет продолжаться 8 дней, и каждый день в домах будут зажигать свечи.

«Дружба Израиля и Азербайджана крепнет год от года, ведь в нашей стране всегда с большим уважением относились к еврейскому народу. А если сложить первые слоги названий наших стран, то получится очень тёплое слово – «АЗИЗ», что означает «дорогой». А дорогим друзьям принято делать хорошие подарки, поэтому к великому еврейскому празднику Ханука, во время которого детям обычно дарят подарки», — сообщил # участник легендарной команды КВН «Парни из Баку», издатель и общественный деятель Бахрам Багирзаде, анонсируя свою новую книгу.

В этот раз Бахрам решил сделать подарок израильским девочкам и мальчикам и посвятить им книгу «Иерусалим для детей».

11 декабря эта книга появится в книжных магазинах.

«Ханука 2020 года является очень символичной для наших народов, ведь и Азербайджан в этом году завоевал Победу и освободил свои земли, и обе наши победы в 2020 году совпали! 10 декабря будет праздничный день и в Израиле, и в Азербайджане! Огромное спасибо Израилю за поддержку в нашей битве за справедливость! Шолом, Ерушалаим! Салам, Иерусалим! Здравствуй, Город Мира! 120 лет жизни вам, израильтяне! Лехаим!», — написал автор книги.