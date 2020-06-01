Сегодня, в Международный день защиты детей, во всех книжных магазинах Баку появятся новые книги для детей Бахрама Багирзаде о жизни замечательных людей Азербайджана из серии «BIBOgrafia».
Как сообщает #, юные читатели познакомятся с биографиями Вагифа Мустафазаде, Тофика Бахрамова, Муслима Магомаева, Насибы Зейналовой, Фикрета Амирова, Анатолия Банишевского, Арифа Бабаева.
Таким образом, Бахрам Багирзаде сделал подарок всем детям Азербайджана:
«С праздником вас, дорогие девочки и мальчики!», — написал издатель на своей странице в соцсети Фейсбук.