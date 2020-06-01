Бахрам Багирзаде сделал подарок всем детям 

Сегодня, в Международный день защиты детей, во всех книжных магазинах Баку появятся новые книги для детей Бахрама Багирзаде о жизни замечательных людей Азербайджана из серии «BIBOgrafia».
Как сообщает #, юные читатели познакомятся с биографиями Вагифа Мустафазаде, Тофика Бахрамова, Муслима Магомаева, Насибы Зейналовой, Фикрета Амирова, Анатолия Банишевского, Арифа Бабаева.
Таким образом, Бахрам Багирзаде сделал подарок всем детям Азербайджана:
«С праздником вас, дорогие девочки и мальчики!», — написал издатель на своей странице в соцсети Фейсбук.
| 2020-06-01T13:09:04+04:00 1 июня 2020, 14:21|12345 (Пока оценок нет)
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