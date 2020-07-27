Бахрам Багирзаде: Лето 2020 стало для меня настоящим испытанием

Заслуженный артист Азербайджана, человек, за здоровьем которого пристально следила вся страна – Бахрам Багирзаде возвращается к привычной жизни. Сегодня его выписали из госпиталя.

Писатель, актер, режиссер, член легендарной команды КВН «Парни из Баку» 13 июня попал в реанимацию Центрального таможенного госпиталя, куда был доставлен из другой больницы, где проходил лечение от Covid-19.

У него было диагностировано 90-процентное повреждение легочной ткани. Подключение к аппаратам ИВЛ (искусственная вентиляция легких) и ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) результаты дали не сразу. Легендарный «парень из Баку» в буквальном смысле боролся за свою жизнь. Многочисленные друзья и поклонники творчества Бахрама неустанно молились за его здоровье и ждали хороших новостей.

И они не заставили себя долго ждать. Около 10 дней назад Бахрам Багирзаде был отключен от аппаратов и переведен в обычную палату.

Спустя еще пару дней он сделал то, чего все ждали с таким нетерпением – поприветствовал своих подписчиков в соцсети, опубликовав снимок из больничной палаты.

«Пока все то, что смог сфоткать. Всем спасибо!», — подписал он публикацию.

Вчера Бахрам, которому с каждым днем становится все лучше, впервые после болезни разместил содержательный статус, в котором поблагодарил каждого, кто молился Богу за его здоровье!

«Возвращение к жизни было похоже на бесконечную дорогу по выжженной пустыне, в конце которой меня встретили потоки чистейшей воды. И это были ваши молитвы, мои дорогие друзья! Вы молились обо мне в мечетях и дома во время намаза, вы зажигали свечи в христианских храмах и призывали Создателя в мудрой тишине синагог», — написал заслуженный артист.

А сегодня на странице всенародного любимчика появились первые снимки и текст на двух языках, азербайджанском и русском:

«Все профессии в мире от людей. И только три от Бога – педагог, судья и врач». Эти слова были сказаны более 2 000 лет назад одним из величайших философов мира Сократом. В юности мне посчастливилось постигать знания у великолепных азербайджанских педагогов. Многие из них сыграли огромную роль в моей судьбе и стали моими старшими друзьями… С судьями, к счастью, мне общаться не довелось, но я могу себе представить, какая огромная ответственность лежит на их плечах… В том, что касается медицины, именно медики помогают нам появиться на свет и сопровождают нас на протяжении всей нашей земной жизни.

Как и большинство людей, я время от времени обращался к врачам, но лето 2020 года, когда я заболел коронавирусом, стало для меня настоящим испытанием, и если бы не врачи, я бы никогда с ним не справился.

Я даже не знаю, какими словами я могу выразить благодарность всем медикам, которые принимали участие в моем лечении. Но самые искренние слова благодарности я обращаю к руководству Центрального Таможенного Госпиталя, которое приняло меня в самый переломный момент развития болезни и много дней сражалось за мою жизнь!

Я бесконечно благодарен врачам госпиталя! Каким же мужеством и знаниями должны они обладать, чтобы по восемь часов находиться в спецодежде, постоянно устраивать консилиумы для самых тяжелых больных, принимать важнейшие решения и совершать множество действий для спасения жизни, рискуя при этом собственной жизнью, ведь вирус не щадит никого! Огромное вам спасибо — реаниматологи, инфекционисты, кардиологи, физиотерапевты! Каждый из вас принимает на себя удар и занимается лечением конкретного органа, а все вместе вы совершаете чудо исцеления, побеждая невидимого врага!

Также, я хочу сказать огромное спасибо младшему медицинскому персоналу. Эти замечательные люди находятся рядом с больными круглые сутки и ко всем без исключения пациентам относятся, как к своим близким. Им все равно, кто ты, есть ли у тебя заслуги или ты обычный человек. Главная цель их самоотверженной работы — помочь больным как можно безболезненнее пройти все этапы тяжелейшего лечения. Именно младший медицинский персонал выносит на своих плечах основную нагрузку по исполнению распоряжений врачей», — написал Бахрам и назвал всех сотрудников таможенного госпиталя «настоящими героями».

Он также рассказал о том, что во время лечения видел большие медицинские делегации из России, Великобритании и Кубы, которые были восхищены четкой, слаженной, высокопрофессиональной работой госпиталя.

«Центральный таможенный госпиталь стал медицинским сердцем страны, которое отныне будет задавать нашей азербайджанской медицине здоровый и правильный ритм работы. И в этом огромная заслуга руководства госпиталя! Как сказал выдающийся советский физик Сергей Капица: «Руководить – это значит не мешать хорошим людям работать». Именно этот принцип положен в основу работы госпиталя, мудрое руководство которого выбрало уникальную стратегию, позволяющую максимально раскрывать высочайший профессионализм каждого своего сотрудника! Всегда с глубочайшим уважением относился к медицине, ведь врач — это высший уровень развития человеческой души, наделенной знаниями, благородством и огромным желанием в самые трудные минуты нашей жизни разделять и принимать на себя частицу нашей боли и исцелять наши болезни. Низкий вам поклон, бесценные Герои Азербайджана!», — заключил свое обращение Б.Багирзаде.

В ответ артист получил несчетное множество комментариев, как от известных людей, коллег, так и от обычных поклонников.

Отметим, что лечение Бахрама Багизаде проходило под непосредственным контролем Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.