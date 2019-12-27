Бахар Мурадова: «Мы настроены на победу, пусть победит сильнейший»

«Внимания, прикованное в эти дни к списку кандидатов в депутаты от партии «Ени Азербайджан» непременно сказалось на повестке дня страны».

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель председателя парламента, председатель комитета по правам человека, член правления правящей партии «Ени Азербайджан» Бахар Мурадова.

«Наконец, наши кандидаты на внеочередные парламентские выборы известны. Список официально подтвержден на сегодняшнем заседании правления ПЕА. Мы настроены на победу, пусть победит сильнейший», — отметила Б.Мурадова.

| 2019-12-27T16:32:20+00:00 27 декабря 2019, 16:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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