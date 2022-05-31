Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув $4,622 за один галлон (3,785 литра), свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки более чем на 60 тыс. АЗС в стране.

Согласно ее данным, средняя стоимость галлона бензина марки Regular (соответствует бензину АИ-92 в России) к утру вторника поднялась в США до $4,622. На прошлой неделе этот показатель впервые превысил $4,6 за галлон. Самые высокие цены на бензин по стране традиционно остаются в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон придется отдать в среднем $6,165.

Уверенный рост цены на бензин в США начался в конце зимы, при этом уже третью неделю подряд она постоянно обновляет рекордные значения. Ранее сообщалось, что средняя стоимость бензина в Великобритании 31 мая превысила отметку в £1,73 ($2,18) за литр, что является самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в стране.