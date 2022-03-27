28 марта возобновится подача природного газа в Ханкенди и другие близлежащие населенные пункты, в первую очередь будут проведены тестовые работы.

Об этом сообщили в Производственном объединении «Азеригаз» Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

«В связи с этим потребителям рекомендуется быть осторожными при использовании природного газа, строго соблюдать правила технической безопасности», — говорится в сообщении.

В «Азеригаз» сообщили, что после завершения тестовых проверок 29 марта подача природного газа на территории Карабахского экономического района будет полностью восстановлена.

«В последние дни на территории, относящейся к Карабахскому экономическому району, много лет без технического обслуживания эксплуатировались газораспределительные линии, что привело к проблемам в газоснабжении. Несмотря на выпадение снега сверх нормы, командированные сотрудники ПО «Азеригаз» принимают необходимые меры для ликвидации последствий аварии на труднопроходимой местности»,-отмечается в сообщении.