Азербайджану не привыкать к двойным стандартам Запада

Европа вновь демонстрирует Азербайджану свое лицемерие. Ранее, в принятой 20 января Европарламентом резолюции о применении Общей внешней политики и политики безопасности с доктринальным и правовым действием, считающейся дорожной картой на 2021 год, нашли отражение некоторые необоснованные и запоздалые моменты. Это касалось будущего статуса и обеспечения безопасности армянского населения и сохранения христианского наследия Нагорного Карабаха.

Европарламент также коснулся роли Турции в деле освобождения от армянской оккупации азербайджанских территорий, оценив это как «подрывающую хрупкую стабильность на Южном Кавказе». Спустя несколько дней, 29 января пресс-секретарь ЕС по внешним связям Питер Стано отметил, что Евросоюз призывает Азербайджан немедленно вернуть захваченных в ноябре 57 армянских военнопленных.

«ЕС приветствует освобождение пяти армянских военнослужащих, захваченных Азербайджаном в ноябре, и призывает к немедленному освобождению остальных 57 задержанных. Это укрепит доверие между двумя странами, которое необходимо для прочного мира в регионе», — подчеркнул Стано.

К сожалению, до сих пор Минская группа ОБСЕ, чей мандат признан со стороны Евросоюза, демонстрировала лишь никчемную роль в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта. К тому же страны-сопредседатели МГ ОБСЕ и не скрывали особой симпатии к Армении, оккупировавшей территории Азербайджана. В настоящее время, после того, как Азербайджан за 44 дня восставил свою территориальную целостность, чего не могла добиться в течение многих лет МГ ОБСЕ, Запад хочет диктовать свои условия Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже неоднократно дал понять Западу, что им придется мириться с новыми реалиями, которые возникли после победы азербайджанской армии над Арменией. Именно эта решительная позиция вызывает раздражением Запада и усиливает симпатию к Армении. Поняв, что упустила свой шанс закрепиться на Южном Кавказе в пользу России и Турции, западная демократия вдруг стала интересоваться судьбой армянских военнопленных, позабыв, что Армения на протяжении многих лет держала под оккупацией территории Азербайджана.

Баку увязывает вопрос возвращения армянских военнопленных с выяснением судьбы азербайджанцев, попавших в плен еще во время первой Карабахской войны. В базе данных Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших указаны имена 3 тыс. 890 граждан. А по словам главы Рабочей группы Госкомиссии Исмаила Ахундова, несмотря на то, что свидетельскими показаниями было подтверждено пленение и взятие в заложники 872 человек в ходе первой Карабахской войны, армянская сторона опровергает этот факт. «Свидетели дали показания о взятии их армянами в плен. Посредством международных структур мы связались с Арменией и не получили этому подтверждение», — сказал И.Ахундов.

К тому же Баку считает, что взятые в плен после подписания 10 ноября Трехстороннего заявления на азербайджанской территории вооруженные граждане Армении являются диверсантами. Среди тех, кто задержан азербайджанской армией, есть жители Карабаха, которые являются военнослужащими марионеточного режима, который не был признан международным сообществом и сам никогда не признавал никаких международных документов, в том числе и Женевских конвенций. В данном случае Азербайджан имеет право утверждать, что взятые в плен лица являются боевиками незаконных формирований, но ни в коем случае не военнопленными. Поэтому и речи не может быть о том, чтобы на них распространялись Женевские конвенции.

Однако, как показывают дальнейшие события, это обстоятельство не является помехой для спрятавшихся за спинами российских миротворцев сепаратистов, теперь утверждающих о том, что азербайджанская армия во время войны и последующий период якобы уничтожала также мирных жителей, подвергала их пыткам.

В этой связи хотелось бы привести слова испанского журналиста Пабло Гонзалеса из его статьи в издании Lenta.ru о 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. По его словам, азербайджанская сторона в ходе войны наносила удары по конкретным военным целям, целенаправленно не трогая гражданские объекты. Пора бы Западу вспомнить о ракетных обстрелах армянской армией населенных пунктов Азербайджана, во время которых погибли мирные жители, включая малолетних детей. Но европейских поборников демократии больше волнует судьба карабахских армян и христианского наследия, чем отказ Армении информировать Азербайджан о попавших в плен азербайджанцев во время первой Карабахской войны. Христианской Европе нет никакого дела до того, что армянские оккупанты превратили мечети в свинарники, сравняли с землей мусульманские кладбища. Им главное, чтобы Азербайджан позаботился о христианском наследии на освобожденных территориях, которое, со слов бывших оккупантов, теперь находится под угрозой уничтожения со стороны «варваров-азербайджанцев».

Азербайджану не привыкать к двойным стандартам и лицемерным заявлениям Запада. Самое главное, что мы освободили свои земли благодаря героизму тысяч военнослужащих, а не усилиям МГ ОБСЕ. Этим мы доказали никчемность и нежелание Запада справедливо решать конфликты. И сегодняшние потуги европейской демократии вновь доказывают этот постулат. Однако их проармянская реакция не должна стоить нашего внимания. Перед Азербайджаном стоит большая работа – восстановить, заселить и освоить освобожденные земли. В этом процессе азербайджанская сторона вправе требовать у Армении и компенсацию за нанесенный ущерб, процесс подсчета которого уже начат. Армения должна расплатиться за все содеянное!