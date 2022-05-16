По итогам финала футбольного турнира RedBull Neymar Jr’s Five определилась команда, которая представит Азербайджан в финале в Катаре.

Из 381 команды, участвующей в национальных отборочных турнирах, только победитель сможет принять участие в большом финале футбольного турнира Red Bull Neymar Jr’s Five, сообщает #.

А национальный финал в этом году прошел особенно волнительно и напряженно. В результате соревнований, где все участники пережили незабываемые минуты, победила команда «Minionlar»! Благодаря этой победе все члены команды получили возможность поучаствовать в мировом финале и встретиться с Неймаром.

Отметим, что «Red Bull Neymar Jr’s Five» является мировым глобальным турниром, объединяющим поклонников игры «пять на пять». Из года в год количество стран, где проводится это соревнование, увеличивается, также растет и география соревнования. В этом году, 24-го мая, ожидается самый большой финал турнира, проводимый в Катаре. Именно в этом году каждая страна будет представлена ни одной, а двумя командами: победителем 2022 и 2021 года – на Супер Финале!

На Мировом Финале, Азербайджан наряду с командой ”Minionlar“ будут представлять победители прошлого года — ”Şirinlər». А это значит, что, возможно, впервые в истории турнира мы станем свидетелями дерби. Это момент, который стоит всех ожиданий!