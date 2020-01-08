Азербайджанцы все чаще выезжают в иранском направлении

Каждые двое из пяти человек, выезжающих из Азербайджана, выбирают иранское направление.

Так, в январе-ноябре минувшего года за границу из страны выехало 5 млн. 95 тысяч граждан. Примечательно, что 36,7%, или 1 млн. 869 тысяч 865 человек покинули пределы Азербайджана именно в направлении соседнего Ирана. Для сравнения, 28,7% человек отправились в Грузию, 17,6% в Российскую Федерацию, 11,5% в Турцию, а 5,5% наших граждан выбрали другие страны.

Интересна также статистика прироста посещений этой страны нашими гражданами, поскольку за отчетные месяцы текущего года их количество увеличилось аж на 25%. При этом частота посещений азербайджанцами соседней Грузии увеличилась на 12,7%, России — 6,2%, Турции — на 4,5%.

«Судя по всему, покидающие пределы страны азербайджанцы отдают предпочтение Ирану, и эта тенденция с каждым годом только усиливается,- говорит председатель движения Демократия и благоденствие Азербайджана, глава Центра экономических исследований Губад Ибадоглу со ссылкой на данные Государственной пограничной службы. — Только за десять месяцев истекшего года Иран посетило 1,87 млн. наших граждан. Уверен, что по итогам года статистика посещений этой страны нашими гражданами даже превысила 2 млн.».

Граждане нашей страны массово выезжают в Иран для удовлетворения своих потребностей в продовольствии и медицинской помощи, говорит экономист, не находя иных объяснений столь выраженному интересу сограждан к стране, подвергшейся целому циклу эмбарго и санкций и ставшей центром конфликта на Ближнем Востоке. По свидетельству ученого, такая динамика роста посещений сопредельной страны говорит о том, что удовлетворение базовых потребностей населения приграничных районов в еде и медицинской помощи зависит от Ирана.

«Осознают ли государственные ведомства, ответственные за эти сферы, свою ответственность за ситуацию?», — вопрошает экономист и в подтверждение своих выводов задается вопросом: с какой иной целью наши граждане посещают Иран?

Традиционно эта сопредельная страна ассоциируется у населения с дешевой едой и качественной медициной. За этим азербайджанцы, как правило, выезжают в Иран. Но возможны ли иные – религиозные и прочие факторы? Точного ответа на вопрос нет. И если в первом случае растущий интерес к поездкам в соседнее государство говорит о серьезности проблем с медициной и доступностью продуктов питания, вторая подоплека не сулит ничего хорошего, поскольку может быть следствием проблем с безопасностью, полагает экономист:

«Обратите внимание, что в статистике не упоминается число посещений Европы и Америки. Отсюда следует, что количество выехавших туда из Азербайджана укладывается в 5,5% посещений прочих стран. Между тем в Грузии и Армении этот показатель достигает 50%», — отметил Ибадоглу. По мнению ученого, растущий интерес населения к Ирану и мизерный процент выезжающих в европейские страны говорит, в том числе об опосредованном ослаблении европейских ценностей, проливая свет на результаты антизападной пропаганды.