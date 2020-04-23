Азербайджанцы со всего мира подключаются к чэлленджу #senetinledestekle

На этой неделе к чэлленджу #senetinledestekle, инициированному Главным управлением культуры города Баку подключатся наши соотечественники, проживающие в разных странах мира и успешно представляющие азербайджанскую музыку за пределами страны.

Как сообщили # в пресс-службе управления, 23 апреля в 21.00 талантливая семья музыкантов, проживающая в Турции, пианист, Заслуженный артист Азербайджана Ислам Манафов и его дочь, дирижер, композитор и пианистка, Заслуженная артистка Азербайджана Туран Манафзаде выйдут в эфир и призовут людей оставаться дома (#evdəqal).

24 апреля в 20.00 молодой флейтист Агарахим Гулиев присоединится к акции из столицы Франции Парижа, 25 апреля в 21.00 молодой и талантливый скрипач Камран Омарли из столицы Испании Мадрида представит великолепную классическую музыку.

Концерты будут транслироваться на официальном аккаунте Главного управления @bakimedeniyyetidaresi в соцсети Instagram. Зрители смогут пообщаться с музыкантами, задать вопросы, изъявить свои пожелания в прямом эфире.