Азербайджанцы проводят акцию протеста против Ирана в столице Бельгии Брюсселе.

Как сообщает АПА, акция организована на Люксенбургской площади. Отсюда проводится шествие к зданию Европарламента.

Как сообщил АПА европейский представитель Организации национального сопротивления Азербайджана Саид Азизи, цель акции – защита прав наших соотечественников, погибших и пострадавших во время акций протеста, которые продолжаются уже долгое время в Иране.

Участники шествия скандировали лозунги «Свобода, справедливость, национальное правительство», «Я не сторонник ни короля, ни шейха, я — националист».

«Как известно, в ходе акций, которые произошли в Иране, сотни людей погибли, многие получили ранения. Иранский режим мулл должен ответить за это, арестованные должны быть немедленно освобождены. Также в последнее время иранский режим проводит агрессивную политику против Азербайджанской Республики. Мы осуждаем это, в своем заявлении уделили внимание и этому вопросу».