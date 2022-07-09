Азербайджанские исполнители, получившие популярность в России, бьют всевозможные рекорды. На этот раз — снова в Spotify, топовом интернет-сервисе потокового аудио, позволяющего легально прослушивать музыку и прочий контент, не скачивая их на устройство.

Rauf & Faik стали героями новых локальных плейлистов Spotify, запущенных в Азербайджане и Узбекистане.

Азербайджанские двойняшки украсили обложку плейлистов в обеих странах, а их трек «Навсегда» почетно красуется на первой строчке.

Исполнители скромно прокомментировали свой очередной успех, поделившись ссылками на плейлисты в своей истории в Instagram.

На днях артисты отметили еще одно важное событие — вышел долгожданный альбом дуэта Youth II: Time Flies.

Новый альбом Rauf & Faik «Youth Ll: Time Flies» является продолжением прошлогоднего альбома «Youth I».

В альбоме 11 треков, среди которых есть дуэт с Интакто («The Game»).

Релиз альбома состоялся на следующий день после дня 23-го дня рождения Рауфа и Фаика.

«Кусочек жизни, открытый для вас», — охарактеризовали они пластинку в соцсетях.

Rauf & Faik (Рауф и Фаик) родились Ижевске, и сегодня являются одними из топовых артистов на российской сцене.

Братья сами пишут свои треки, проявив тем самым еще и талант композиторов.