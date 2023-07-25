Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете Le Monde в очередной раз высказал необоснованные мнения по ситуации в регионе.

Как сообщает АПА со ссылкой на МИД, то, что премьер-министр Армении назвал «демократически избранной властью» так называемый режим, созданный Арменией путем этнических чисток и геноцида азербайджанского населения региона, совершения тяжких военных преступлений, является ярким примером того, что армянские официальные лица продолжают оккупационную политику, которая длилась почти 30 лет.

В информации МИД отмечается, что эти взгляды премьер-министра Армении Пашиняна также полностью противоречат его заявлению о том, что «Армения признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах».

Армянская сторона должна понимать, что создание Азербайджаном КПП в Лачине полностью в рамках международного права. Этот шаг был предпринят с целью предотвращения подрывной деятельности Армении, и существование этого пункта не является предметом обсуждения. Международный суд своим решением от 6 июля также единогласно отклонил требование Армении, еще раз подтвердив, что создание Азербайджаном КПП на границе является абсолютно суверенным и легитимным решением, говорится в информации.