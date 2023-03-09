8 марта 2023 года МИД Армении в очередной раз выступил с ложным и клеветническим заявлением против Азербайджана, чтобы прикрыть оккупационную политику, проводимую Арменией на протяжении почти 30 лет, а также совершенные ею провокации против Азербайджана и азербайджанцев в нынешний постконфликтный период.

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отмечается, что в целях предотвращения агрессивной политики и незаконных действий армянской стороны в отношении Азербайджана, есть необходимость создать в начале Лачинской дороги пограничный контрольно-пропускной пункт.

«Азербайджан и впредь будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и безопасности», – подчеркивается в заявлении.

«Вместе с тем, известно, что политическое руководство Армении признало, что армянские силы не были выведены с территории Азербайджана. Кроме того, хотя было заявлено, что силы будут выведены в сентябре 2022 года, известно, что этого все еще не произошло. Что касается обязательства о том, какие силы должны быть выведены с территории Азербайджана, еще раз напоминаем, что согласно пункту 4 заявления от 10 ноября 2020 года, именно с территории Азербайджана должны быть выведены все армянские вооруженные силы, и манипуляции в этом вопросе недопустимы», — подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что совершенно безосновательны обвинения Армении, грубо нарушавшей нормы и принципы международного права в последние 30 лет и большую часть обязательств, взятых на себя после войны 2020 года в рамках Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в том, что Азербайджан, земли которого она оккупировала, не выполняет взятые на себя обязательства».

«Точно так же недопустимы утверждения Армении, пытающейся исказить последнее решение Международного суда ООН и выдать желаемое за действительность, о том, что Азербайджан отказывается выполнять это решение», — подчеркивается в комментарии.