Азербайджанским телеканалам вновь разрешили показывать зарубежные сериалы

В Азербайджане зарубежные сериалы будут демонстрироваться лишь с полным дубляжом в период с 23.00 до 07.00.

Об этом АПА сообщили в Национальном совет по телевидению и радио.

Кроме того, в течение недели каждый вещатель в течение 2 часов может транслировать зарубежный сериал в промежутке между 07.00–22.00. С целью поощрения вещателей к производству сериалов в течение недели будет доступно вещание дополнительно 1 часа зарубежного сериала через каждые 5 часов местного сериала, транслируемого в том же интервале времени (07.00-22.00).