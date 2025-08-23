Намедни состоялась трехсторонняя встреча лидеров Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана в туркменском Авазе, важность которой для этих стран переоценить невозможно. Однако, мое внимание привлек совершенно другой аспект данной встречи. Для меня камера как бы отъехала назад и дала мне возможность оценить происходящее с высоты птичьего полета объяв политический поведенческий стереотип азербайджанского лидера. Память начала перелистывать в хроникальном порядке политические события последних лет, позволив мне понять, что внешняя политика Азербайджана могла бы стать моделью для Кремля при выстраивании своих отношений с постсоветскими странами.

Урок соседства

Сегодняшняя трёхсторонняя встреча лидеров Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана в очередной раз показала: Азербайджан всё более уверенно выступает в роли моста и интегратора между странами региона. На фоне растущих противоречий России с соседями возникает закономерный вопрос — не стоит ли Москве взять пример у Баку, чтобы выстраивать политику не через давление, а через сотрудничество?

Россия: имперский стиль

Исторически Россия привыкла к роли «старшего брата». Москва нередко требует лояльности, вмешивается во внутренние дела соседей, использует энергетические рычаги или военные базы как инструмент давления. В итоге отношения с Казахстаном, Азербайджаном, Грузией и другими странами постсоветского пространства всё чаще напоминают конфронтацию, а не партнёрство.

Внешняя политика, основанная на имперском наследии, постепенно отталкивает союзников, превращая Россию скорее в фактор риска, чем в центр притяжения.

Азербайджан: баланс и уважение

Совершенно иной подход демонстрирует Азербайджан. Его дипломатия строится на многовекторности и прагматизме. Баку развивает стратегические связи с Турцией, но параллельно укрепляет сотрудничество с Ираном, ЕС и странами Центральной Азии.

Главный инструмент — экономика и инфраструктура: транспортные коридоры (Средний коридор, Баку–Тбилиси–Карс), энергетические проекты, логистика, зелёная энергетика. Это позволяет предлагать соседям не давление, а выгоду.

Сравнение моделей

Россия продолжает апеллировать к прошлому и силе.

Азербайджан смотрит в будущее и предлагает партнёрство.

В то время как Москва теряет доверие, Баку наращивает влияние.

Урок для Москвы

Азербайджан показывает: чтобы быть центром притяжения, нужно не навязывать правила, а предлагать общие возможности. Политика уважения и сотрудничества оказывается более эффективной, чем политика диктата.

Итак, сравнение явно не в пользу Кремля. Хозяин Белого Дома на Холмах Чемберекента с огромным преимуществом опережает своего московского визави в очередной раз преподав ему, и не только урок азербайджанского.

Переймет ли Россия у Азербайджана «урок соседства»? Сложный вопрос, ответить на который не менее сложно. Хотя только так можно избежать изоляции и вернуть себе реальное, а не формальное лидерство в Евразии.