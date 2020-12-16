Азербайджанский «Праздник граната» включен в Репрезентативный список ЮНЕСКО

Азербайджанский «Праздник граната, традиционный фестиваль и культура граната» включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Как сообщили в среду Trend в министерстве культуры, состоялось 15-е заседание Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия. Было принято решение о включении номинации «Праздник граната, традиционный фестиваль и культура граната», представленной Азербайджаном, в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Принятие такого важного для страны решения стало возможным благодаря поддержке Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой, совместной деятельности министерства культуры, МИД Азербайджана, постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО и Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО.

Выступая от имени делегации Азербайджана, представитель министерства культуры Васиф Эйваззаде выразил признательность от имени страны ЮНЕСКО и оценочному органу организации за принятое решение. Он подчеркнул, что культура граната и традиции в этой области занимают особое место в культурной жизни, мифологии, древних традициях, кухне и сельском хозяйстве азербайджанского народа. Он отметил, что включение этой номинации в соответствующий список внесло значительный вклад в защиту «Культуры граната» и ее передачу будущим поколениям.

При поддержке Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой, которая имеет неоценимые заслуги в расширении сотрудничества с ЮНЕСКО, защите и продвижении культурного наследия страны во всем мире, в настоящее время «Наследие Деде Горгуда: эпическая культура, народные сказки и музыка», искусство создания и исполнения на кяманче, традиция приготовления и подачи долмы, азербайджанский мугам, приготовление и подача лаваша, медное производство в Лагиче, ашугское творчество, искусство ковроткачества, исполнение на таре, искусство келагаи внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а «Традиционная карабахская конная игра Човган», «Яллы (Кочери, Тензере), традиционные групповые танцы Нахчывана» включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.