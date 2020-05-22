Азербайджанский историк принял участие в международной онлайн-конференции

Как сообщили «Зеркало» из Института истории Национальной академии наук Азербайджана, заведующий отделом «История азербайджано-российских отношений», доктор исторических наук профессор Икрам Агасиев принял участие в международной онлайн-конференции, посвященной 101-й годовщине похода в Самсун основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

По сообщению, Икрам Агасиев выступил на онлайн-конференции с докладом на тему «Концепция исторической науки в Турции при Ататюрке».

Международная конференция была организована Институтом принципов Ататюрка и истории революции Университета Стамбула совместно со Стамбульским университетом 29 мая.

Основным докладчиком конференции был сотрудник Стамбульского университета 29 мая доктор Зекерия Туркмен, а модератором — директор Института принципов Ататюрка и истории революции, профессор Мустафа Будак.