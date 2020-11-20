Азербайджанский флаг развевается над Агдамом

Согласно трехстороннему Заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения азербайджанской армии, вошедшие 20 ноября в Агдамский район, провели ряд мероприятий на территории.

Как сообщили АПА в Министерстве обороны, для обеспечения безопасного движения наших войск в этом направлении в ночное время было произведено разминирование местности, завершены инженерно-саперные работы и дороги по маршруту движения подготовлены к эксплуатации. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по дислокации личного состава и бронетехники наших подразделений на территории.

Освобожденный от оккупации Агдамский район полностью перешел под контроль азербайджанской армии. В центре города Агдам был поднят государственный флаг Азербайджана, исполнен Государственный Гимн и было доложено президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами господину Ильхаму Алиеву.

Нашими военнослужащими была проведена очистка мечети Джума и её территории, в мечети был произнесен Азан и совершен пятничный намаз.