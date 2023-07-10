Европа со всеми ее многочисленными организациями, структурами, которая взяла на себя право назидательным тоном указывать другим странам, как вести себя, на деле является обычным придатком более величественной державы.

И эту политическую теорему в степень аксиомы возвел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с президентом США Джо Байденом.

Так, накануне Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Джо Байденом заявил, что Анкара желает возобновить процедуру включения Турции в ЕС.

В ходе беседы лидеры США и Турции обсудили место Украины в НАТО, включение Швеции в НАТО, поставку самолетов F-16 и процедуру полноправного членства Турции в Евросоюзе.

Президенты договорились о личной встрече в Вильнюсе для дальнейшего обсуждения двусторонних отношений.

Своими мыслями по поводу членства Турции в Евросоюзе в беседе с # поделился азербайджанский политолог Фархад Мамедов.

— В ходе телефонного разговора с Байденом Эрдоган вновь озвучил вопрос вхождения в ЕС. В связи с этим возникает вопрос: ЕС зависит от США?

— Озвученную Эрдоганом в беседе с Байденом тему можно причислить к троллингу высочайшего уровня. Президент Турции наглядно продемонстрировал, что Европейский союз в рамках принятия политических решений полностью подчиняется США.

Конечно же, Турция осознает, что вступление в ЕС – нереальная задача, так как европейская политика однозначно говорит о том, что мусульманской стране нечего делать в христианском клубе.

И данный пассаж Эрдогана в переговорах с США, который имеет большой опыт переговорщика, является неким месседжем Европе. Мол, сколько бы вы не говорили о европейской стратегической автономии, в глазах мирового сообщества Европа является придатком США.

— Что мешает Турции стать членом ЕС? Пресловутые двойные стандарты?

— Да, это и двойные стандарты, и религиозный фактор. И есть определенные опасения, что Турция, которая имеет влияние в НАТО, свой политический вес будет иметь и в Евросоюзе.

Есть еще один момент, который немаловажен. Целая группа восточно-европейских стран обретет в лице Турции надежного партнера в разрешении тактических вопросов в ЕС.

-В принципе, на данный вопрос вы выше ответили, но все же: какова перспектива Турции стать полноправным членом ЕС?

— Перспективы нет никакой. Переговоры по данному вопросу давно не ведутся. Европейский парламент, ведущие фракции данного органа даже предлагают закрыть эту тему.

И потому, никакой перспективы в вопросе вхождения Турции в ЕС я не вижу.