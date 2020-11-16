Азербайджанский дирижер удостоин высшей награды Венгрии

Указом  KEH/04027-2/2020 Президента Венгрии Адера Яноша и премьер-министра страны Виктора Орбана главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, обладатель Президентской премии Эйюб Кулиев удостоен высшей награды Венгрии – ордена «Золотой крест». 
 
Как сообщает #, указ подписан накануне Дня Независимости Венгрии 21 октябряСреди награжденных есть известные общественные деятели  как из Венгрии, так из разных стран мира знаменитые ученые и деятели культуры – музыканты, художники и писатели. Нужно отметить, что орден вручается один раз в год накануне Дня Независимости Венгрии. Дирижер Эйюб Кулиев был удостоен этой государственной награды за особые заслуги в области культуры и за вклад в развитие культурных связей Азербайджана и Венгрии. Церемония вручения ордена азербайджанскому дирижеру состоится в Посольстве Венгрии в Азербайджане.
| 2020-11-16T15:14:19+04:00 16 ноября 2020, 17:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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