Азербайджанский дирижер удостоин высшей награды Венгрии

Указом KEH/04027-2/2020 Президента Венгрии Адера Яноша и премьер-министра страны Виктора Орбана главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, обладатель Президентской премии Эйюб Кулиев удостоен высшей награды Венгрии – ордена «Золотой крест».
Как сообщает #, указ подписан накануне Дня Независимости Венгрии 21 октября. Среди награжденных есть известные общественные деятели как из Венгрии, так из разных стран мира– знаменитые ученые и деятели культуры – музыканты, художники и писатели. Нужно отметить, что орден вручается один раз в год накануне Дня Независимости Венгрии. Дирижер Эйюб Кулиев был удостоен этой государственной награды за особые заслуги в области культуры и за вклад в развитие культурных связей Азербайджана и Венгрии. Церемония вручения ордена азербайджанскому дирижеру состоится в Посольстве Венгрии в Азербайджане.