Азербайджанский дирижер удостоин высшей награды Венгрии

Указом KEH /04027-2 /2020 Президента Венгрии Адера Яноша и премьер-министра страны Виктора Орбана главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов , обладатель Президентской премии Эйюб Кулиев удостоен высшей награды Венгрии – ордена «Золотой крест».