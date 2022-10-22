В Понтеведре (Испания) проходит молодежный чемпионат мира (U-23) по спортивной борьбе.

Как сообщает azerisport.com, в шестой день турнира на ковер вышли борцы вольного стиля сборной Азербайджана: Интигам Велизаде (61 кг), Гаджимурад Гаджиев (74 кг), Вахит Галаев (125 кг). Из них только Гаджиев вышел в полуфинал. Велизаде проиграл в 1/8 финала, а Галаев в четвертьфинале.

Позже Ислам Ильясов (97 кг) проведет схватку за бронзу. Тофик Алиев (57 кг) уступил в утешительной схватки, а Кянан Хейбатов (70 кг) выиграл, и теперь поборется за бронзу.

На данный момент, в активе Азербайджана на ЧМ 4 (1-3-0) медали.